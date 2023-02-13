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Reuters: приказ сбить объект над озером Гурон в США отдал лично Байден

Вероника Волосунова
09:35 13.02.2023
При этом уточняется, что объект не нес угрозы для целей на суше.
Reuters: приказ сбить объект над озером Гурон в США отдал лично Байден
© Фото: Staff Sgt. Lawrence Sena, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Летающий объект над озером Гурон в Соединенных штатах был сбит американскими военными по приказу президента страны Джо Байдена. Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Согласно информации от представителя американской администрации, приказ сбить неопознанный объект отдал Байден несмотря на то, что угрозы для целей на суше не было.

В издании отметили, что это был четвертый летательный объект, сбитый американскими военными за последнюю неделю. Все началось 3 февраля с подозрительного разведывательного аэростата КНР. Он стал первым, кого сбили в США 4 февраля. При этом цели и назначение трех последующих объектов установить не удалось. Кроме того, не исключается версия и внеземного их происхождения.

Глава NORAD ван Херк добавил, что после инцидента с аэростатом Китая, Соединенным штатам приходится более внимательно следить за воздушным пространством. 

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