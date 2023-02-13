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Потерявший семь членов семьи при землетрясении мужчина рассказал об антимародерских мерах в Турции

Елизавета Потейчук
13:03 13.02.2023
Гюльтекин живет в Нижнем Новгороде и приехал в Кахраманмараш навестить родственников после стихийного бедствия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Житель Нижнего Новгорода турецкого происхождения по имени Гюльтекин потерял после крупного землетрясения семь членов семьи. Мужчина приехал в Кахраманмараш навестить родных. Гюльтекин в беседе со «Звездой» рассказал, что этом городе жила его сестра, которая после стихийного бедствия была вынуждена уехать. Она попросила брата забрать ее драгоценности, однако есть причина, которая останавливает Гюльтекина это сделать.

«После того, как люди уезжали в другой город, у них оставались пустые дома. Далее эти дома начали разворовывать, там золото, деньги. Сейчас в Турции приказывают дежурить у этих домов. У моей сестры остались золото, деньги, и чтобы их забрать, надо у полиции сначала разрешение получить», - описывает Гюльтекин.

Мужчина добавил, что ему не удалось забрать вещи сестры. По его словам, полиция сейчас перегружена работой с гражданами, а на ожидание у Гюльтекина попросту нет времени.

Напомним, телеканал TRT Haber сообщал, что в восьми турецких провинциях 48 человек задержали по подозрению в мародерстве после землетрясения. Кроме того, турецкие правоохранительные органы подозревают 131 человека в нарушении правил строительства обрушившихся в результате бедствия домов.

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