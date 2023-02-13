В Кремле заверили, что безопасность первых лиц РФ обеспечивается на должном уровне

Пресс-секретарь президента России также упомянул, что снижения публичности у Владимира Путина не планируется.

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Безопасность первых лиц в России обеспечивается надлежащим образом с учетом всех рисков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что никакого снижения уровня публичности у Владимира Путина в планах не стоит.

«Нет, никакого снижения публичности не планируется. И безопасность президента, и безопасность всех тех лиц, которые являются объектами государственной охраны, обеспечивается на должном уровне, с учетом всех рисков и опасностей», - сказал официальный представитель Кремля.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России проинформировали, что американские военные проводят вербовку боевиков для осуществления терактов на территории РФ и стран СНГ. В ведомстве заявили, что США одержимы безумной идеей обескровливания России.