Число жертв землетрясений в Турции достигло 31 643

На месте трагедии работают более 35 тысяч спасателей, в том числе из других стран.

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Число погибших при мощном землетрясении в Турции, которое произошло 6 февраля, достигло 31 643 человек. Об этом сообщило турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий AFAD.

«Число погибших в результате землетрясений возросло до 31 643 человек. Из региона в другие провинции было эвакуировано 158 165 пострадавших», - говорится в сообщении управления.

На месте трагедии работают более 35 тысяч сотрудников спасательных служб. В их составе 9 793 спасателя из других стран.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля на территории Турции и Сирии. К местам разрушений российская сторона направила сотрудников МЧС РФ. Также пострадавшим были направлены гуманитарные грузы.