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Военно-транспортная авиация доставила в Сирию более 20 тонн гуманитарных грузов

10:56 10.02.2023
Продукты питания и теплые одеяла направлены Россией в Сирию для жителей, пострадавших от землетрясения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России сообщает о работе военно-транспортной авиации - ВКС России доставила в Сирию более 20 тонн гуманитарных грузов для пострадавших от землетрясения жителей. 

«В Сирийскую Арабскую Республику на российскую авиабазу Хмеймим прибыл первый самолет военно-транспортной авиации ВКС России с российской гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения жителей страны», - говорится в сообщении. 

Самолет Ил-76 доставил более 4,5 тонны продуктов питания - это различные консервы, мука, макароны, подсолнечное масло, чай, кофе и супы быстрого приготовления. Также Россия направила в Сирию теплые одеяла. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что доставленные грузы будут оперативно переданы нуждающимся жителям Сирии при содействии военнослужащих российского Центра по примирению враждующих сторон.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС продолжают поиски россиян под завалами в турецком Хатае.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов 

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