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Российский аэромобильный госпиталь принял более 600 граждан Турции с начала работы после землетрясения

Елизавета Потейчук
Катерина Радомская
11:08 13.02.2023
Спасатели ежедневно обследуют десятки новых объектов в поисках живых людей после крупных землетрясений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Более 40 спасенных жизней, а также тонны переданной гуманитарной помощи. Сотрудники МЧС России уже седьмые сутки работают на самых сложных участках в турецком городе Кахраманмараш, который наиболее сильно пострадал от масштабных землетрясений. Пока ведутся поиски под завалами, местные жители не оставляют надежды увидеть своих родных. А рядом у заснеженных горных вершин возле Кахраманмараша также много разрушенных домов. Помощь из России прибывает в деревню Гюджюксу.

«После землетрясения невозможно было жить в доме, было очень холодно, и мы даже не знали, что делать, обратились в российское посольство. Система отопления, которая здесь состояла из печки и бака, разрушилась», - описал местный житель по имени Адэм.

Наши спасатели привезли семье Адэма и другим жителям деревни отапливаемые палатки, теплую одежду и продукты. У Адэма в Кахраманмараше осталась 70-летняя мама, мужчина очень переживал за нее. Юные волонтеры из русско-турецкой семьи, помогающие нашей съемочной группе все эти дни транспортом и переводом, смогли ее разыскать.

«Мы одни с сестрой и с другом ездили по руинам, смотрели, что переживает турецкий народ, какие у них ситуации в жизни, были не очень легкие случаи», - рассказали Денис и Айлин Караман.

Нам сообщили, что в помощи нуждается семья с 11-месячным ребенком. Нужны детское питание и теплые вещи. Предоставив пресс-карту местным волонтерам, мы смогли сформировать заказ по указанному адресу. Зачастую сейчас помощь точечная, потому как зафиксированы случаи мародерства и обмана. Однако местом, где готовы принять каждого, стал российский госпиталь.

В российском аэромобильном госпитале - неиссякаемая очередь. Здесь же организован пункт, где раздают горячую еду, хлеб, сок и воду. Своеобразный оазис в пучине беды.

«Спасибо, что вы здесь. Мы очень довольны, у меня дома больная дочь, сейчас трудные времена, только отсюда были лекарства», - говорит местная жительница Хилаль Гишэ.

За время работы госпиталь успел принять уже более 600 человек. С тяжелыми травмами людей сразу же отправляют на рентген и осмотр хирургов. Помощь требуется экстренная. Например, когда спасатели  достали семилетнего мальчика, пролежавшего 138 часов под завалами после землетрясения.

Также российские и белорусские спасатели извлекли из-под завалов двух девушек. Помощь поступает со всего мира. Спасатели работают рука об руку и живут вместе в лагерях при агентстве по чрезвычайным ситуациям AFAD.

Спасатели работают в любых локациях - от заснеженных вершин до Искандерунского залива. Ежесуточно специалисты обследуют десятки новых объектов в поисках живых людей. Министерство обороны и МЧС России отправили в Турцию три самолета с гуманитарной помощью, включая 500 палаток, 9 000 спальных мешков и теплоизоляционных ковриков, а также почти 20 тонн продуктов.

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