В стране и мире Эвакуированная из Турции россиянка со слезами на глазах рассказала о пережитом Анна Назайкина Девушка заявила, что Адана, откуда ее вывезли, была стерта с лица земли. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Эвакуированная из зоны бедствия в Турции россиянка поделилась с корреспондентом «Звезды» эмоциями от пережитого. Юлия со слезами на глазах рассказала об ужасной обстановке в разрушенной мощными землетрясениями Адане. «Город просто стерт. Гуманитарки (гуманитарной помощи - Прим. ред) очень много, спасибо всем огромное. Просто спасли жизнь. Люди просто в носках детьми выходили», - сказала она. Ранее стало известно, что самолет с первыми эвакуированными из Турции россиянами приземлился в аэропорту Внуково в Москве. По данным посольства РФ в Анкаре, на борту находилось 39 российских граждан. Экспертное мнение и аналитика