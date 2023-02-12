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Эвакуированная из Турции россиянка со слезами на глазах рассказала о пережитом

Анна Назайкина
13:55 12.02.2023
Девушка заявила, что Адана, откуда ее вывезли, была стерта с лица земли.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Эвакуированная из зоны бедствия в Турции россиянка поделилась с корреспондентом «Звезды» эмоциями от пережитого.

Юлия со слезами на глазах рассказала об ужасной обстановке в разрушенной мощными землетрясениями Адане.

«Город просто стерт. Гуманитарки (гуманитарной помощи - Прим. ред) очень много, спасибо всем огромное. Просто спасли жизнь. Люди просто в носках детьми выходили», - сказала она.

Ранее стало известно, что самолет с первыми эвакуированными из Турции россиянами приземлился в аэропорту Внуково в Москве. По данным посольства РФ в Анкаре, на борту находилось 39 российских граждан.

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