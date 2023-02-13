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Житель Шипиловки, за которую идут бои, поблагодарил ВС РФ за помощь продуктами

Игорь Лапик
12:58 13.02.2023
Виктор Петрович оказался единственным жителем села Шипиловка, который остался в нем, несмотря на боевые действия.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Единственный житель села Шипиловка, оставшийся в нем, несмотря на то что за населенный пункт идут бои, поблагодарил российских военных за помощь продовольствием. 

На Виктора Петровича наткнулась съемочная группа «Звезды» с корреспондентом Игорем Лапиком во главе. 

«Нормально жизнь, нормально. Русские помогают. Обижаться нельзя. Солдаты помогают», - заявил Виктор Петрович и продемонстрировал белый хлеб и рыбу, переданные ему бойцами БАРС Вооруженных сил России. 

Ранее «Звезда» продемонстрировала кадры работы российских ЗРК «Тор» в зоне специальной военной операции. 

А Минобороны России показало, как десантники ВС РФ с помощью БМПТ «Терминатор» разгромили опорный пункт украинских боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов 

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