Житель Шипиловки, за которую идут бои, поблагодарил ВС РФ за помощь продуктами
Виктор Петрович оказался единственным жителем села Шипиловка, который остался в нем, несмотря на боевые действия.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Единственный житель села Шипиловка, оставшийся в нем, несмотря на то что за населенный пункт идут бои, поблагодарил российских военных за помощь продовольствием.
На Виктора Петровича наткнулась съемочная группа «Звезды» с корреспондентом Игорем Лапиком во главе.
«Нормально жизнь, нормально. Русские помогают. Обижаться нельзя. Солдаты помогают», - заявил Виктор Петрович и продемонстрировал белый хлеб и рыбу, переданные ему бойцами БАРС Вооруженных сил России.
Ранее «Звезда» продемонстрировала кадры работы российских ЗРК «Тор» в зоне специальной военной операции.
А Минобороны России показало, как десантники ВС РФ с помощью БМПТ «Терминатор» разгромили опорный пункт украинских боевиков.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов