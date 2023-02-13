Житель Шипиловки, за которую идут бои, поблагодарил ВС РФ за помощь продуктами

Виктор Петрович оказался единственным жителем села Шипиловка, который остался в нем, несмотря на боевые действия.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Единственный житель села Шипиловка, оставшийся в нем, несмотря на то что за населенный пункт идут бои, поблагодарил российских военных за помощь продовольствием.

На Виктора Петровича наткнулась съемочная группа «Звезды» с корреспондентом Игорем Лапиком во главе.

«Нормально жизнь, нормально. Русские помогают. Обижаться нельзя. Солдаты помогают», - заявил Виктор Петрович и продемонстрировал белый хлеб и рыбу, переданные ему бойцами БАРС Вооруженных сил России.

Ранее «Звезда» продемонстрировала кадры работы российских ЗРК «Тор» в зоне специальной военной операции.

А Минобороны России показало, как десантники ВС РФ с помощью БМПТ «Терминатор» разгромили опорный пункт украинских боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов