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Расчеты российских ЗРК «Тор» сбили вражеские ракеты в зоне СВО: кадры работы

Анастасия Бобылева
Наталья Панталёва
05:31 13.02.2023
«Тор» способен поразить самые различные цели от дронов до вертолетов и работает в радиусе более 30 км.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В зоне СВО работает зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2». Он способен молниеносно распознать и уничтожить разные цели: самолеты, вертолеты, дроны. Благодаря своей радиолокационной станции работает в радиусе более 30 км.

Комплекс может открыть огонь даже когда вокруг деревья или вести стрельбу на ходу. Работает он в любую погоду. Один из расчетов ЗРК Западного военного округа сбил баллистическую ракету комплекса «Точка-У», летевшую в сторону российской границы.

«Тору» по плечу сбить снаряды реактивной артиллерии, авиабомбы и тактические ракеты. Недаром название комплекса совпадает с именем скандинавского бога - повелителя грома и молний. 

«Возможности комплекса - он может обрабатывать сразу несколько целей. Может до четырех целей одновременно сбивать. Либо работать по одной цели сразу несколькими ракетами», - рассказал Иван, начальник расчета ЗРК «Тор-М2».

Также за безопасностью неба над российскими подразделениями следят расчеты комплексов «Панцирь». Каждая боевая машина надежно охраняет воздушное пространство. «Панцири» уничтожают ударные беспилотники, отражают атаки РСЗО «Град» и ракеты комплексов «Точка-У», которые повсеместно применяют украинские националисты.  

На боевой машине круглосуточно дежурят два человека: начальник расчета и оператор. Они контролируют безопасность в воздухе.

Подробнее о работе ЗРК смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Натальи Панталевой.

Ранее «Звезда» показала кадры процесса сборки зенитных ракетных комплексов «Тор» в Ижевске. В цеху, который посетила съемочная группа, производится уже финальная сборка комплексов. Наружу они выезжают уже готовыми к выполнению боевых задач.

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