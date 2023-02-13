Российские десантники с помощью БМПТ «Терминатор» разгромили опорный пункт ВСУ

Подразделение националистов было захвачено с помощью БМД-2К-АУ, БМПТ «Терминатор» и БТР-Д.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

МО РФ показало кадры боевой работы российских десантников, в результате которой был захвачен опорный пункт украинских боевиков.

Разведгруппа десантников обнаружила взводный опорный пункт противника с помощью беспилотников, после чего десантно-штурмовое подразделение было направлено для его захвата и уничтожения. Российские бойцы работали при поддержке бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, БМПТ «Терминатор» и БТР-Д с зенитно-артиллерийской установкой ЗУ-23.

Экипажи боевых машин, приблизившись к украинским боевикам, открыли по ним шквальный огонь и вскоре овладели позициями врага. Противник понес серьезные потери. Также российские бойцы забрали трофейное вооружение из захваченного опорного пункта.

Боевая задача была выполнена успешно, после чего бронегруппа отошла в безопасный район.

Ранее в Минобороны России показали кадры работы российских «Гиацинтов» в зоне СВО. Расчеты 152-мм орудий «Гиацинт-Б» громят огневые позиции врага, корректируя огонь с помощью беспилотников.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов