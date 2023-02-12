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В МО Канады заявили, что сбитый американскими F-22 воздушный шар угрожал гражданской авиации

Семен Лавров
04:55 12.02.2023
Сбитый в ста милях от границы с США неопознанный летательный аппарат представлял реальную угрозу для гражданской авиации, заявила глава МО Канады.
В МО Канады заявили, что сбитый американскими F-22 воздушный шар угрожал гражданской авиации
© Фото: Sean Kilpatrick, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Сбитый в воскресенье над канадской территорией Юкон неопознанный воздушный объект был опасен. Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

«Представлял реальную угрозу безопасности гражданских судов», - приводят ее слова РИА Новости.

Она также назвала место и высоту, на которой истребителям F-22 агентства North American Aerospace Defense Command (NORAD) удалось ликвидировать его. По данным Ананд, аэростат был сбит в ста милях от границы с США на высоте около 14 000 футов.

Кроме того, министр обороны Канады отметила, что летательный аппарат вторгся в воздушное пространство страны незаконно.

О том, что он был уничтожен при помощи военной авиации ранее сообщил канадский премьер Джастин Трюдо. По его словам, это он отдал приказ атаковать воздушный шар. А перед этим он обсуждал данный инцидент с Джо Байденом, над страной которого за последнее время было сбито как минимум два подобных объекта.

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