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The Washington Post: нанятая Трампом компания не смогла подтвердить его победу в выборах 2020 года

Семен Лавров
03:50 12.02.2023
Дональд Трамп заказал исследование результатов президентских выборов 2020 года, на которых победил Джо Байден, и оно показало, что демократ одержал победу законно.
The Washington Post: нанятая Трампом компания не смогла подтвердить его победу в выборах 2020 года
© Фото: Stefani Reynolds, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Исследователи консалтинговой компании Berkeley Research Group подтвердили подлинность результатов президентских выборов в США 2020 года, на которых победил Джо Байден. Данная проверка обошлась экс-главе Белого дома Дональду Трампу в 600 тысяч долларов, рассказала газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

«Штаб бывшего президента Трампа на выборах 2020 года нанял стороннюю исследовательскую фирму с целью доказать утверждения о мошенничестве на выборах, но так и не обнародовал результаты, потому что фирма оспаривала многие из теорий Трампа и не могла предложить никаких доказательств того, что он - законный победитель выборов», - говорится в публикации.

При этом отмечается, что незначительные нарушения в процессе голосования все же были найдены, однако, по мнению исследователей, они не могли сыграть решающую роль в поражении 45-ого президента, который до сих пор уверен, что большинство избирателей выбрали его. Трамп неоднократно обращался в суд, пытаясь доказать махинации с подсчетом голосов, но и там этого сделать не удалось.

Ранее он обвинил министерство юстиции США в коррумпированности и распространении заведомо ложной информации о нем. Кроме того, Джо Байден подвел мир к порогу Третьей мировой войны, считает экс-президент. Трамп также добавил, что если бы он оставался главой Белого дома, то войны на Украине могло бы не случиться.

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