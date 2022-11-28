В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Предлагали миллион за ложь обо мне»: Трамп рассказал о коррупции в Минюсте США

Семен Лавров
00:57 28.11.2022
Он также обвинил ведомство в попытках скрыть компромат на Хантера Байдена.
«Предлагали миллион за ложь обо мне»: Трамп рассказал о коррупции в Минюсте США
© Фото: Cheriss May, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Минюст США является коррумпированной организацией. В качестве доказательства он рассказал о награде британскому разведчику за ложь о нем.

«Министерство «юстиции» коррумпировано. Предлагали Кристоферу Стилу $1 млн за ложь обо мне, заплатили русскому состояние, чтобы «добраться до Трампа» - написал 45-ый президент США в социальной сети Truth Social.

Также он напомнил об инциденте с ноутбуком Хантера Байдена, о котором Минюст якобы просил умолчать Facebook* накануне предыдущих выборов. По словам экс-президента, американское ведомство тогда обвинило во всем Россию, заведомо зная, что компромат на Байдена-младшего является подлинным.

Ранее сообщалось, что недавно разблокированный аккаунт Дональда Трампа в Twitter набрал 25 миллионов подписчиков за 7 часов. Однако сам он вскоре заявил, что не спешит возвращаться в данную соцсеть, ввиду наличия у нее большого количества проблем.

* - запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:26 В стране и мире
Два человека погибли при падении вертолета под Тверью
22:32 В стране и мире
Видео
Минобороны Британии опубликовало видео передачи Украине высокоточных ракет Brimstone-2
20:05 В стране и мире
Президент Казахстана прибыл в Россию для переговоров с Путиным
21:39 В стране и мире
Видео
Перевернутое авто и коляска на снегу: кадры с места смертельного ДТП в Москве
21:33 В стране и мире
Видео
Российские военнослужащие и волонтеры доставили помощь в школы Запорожской области
Популярное
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ
Видео
Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.