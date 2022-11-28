«Предлагали миллион за ложь обо мне»: Трамп рассказал о коррупции в Минюсте США

Он также обвинил ведомство в попытках скрыть компромат на Хантера Байдена.

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Минюст США является коррумпированной организацией. В качестве доказательства он рассказал о награде британскому разведчику за ложь о нем.

«Министерство «юстиции» коррумпировано. Предлагали Кристоферу Стилу $1 млн за ложь обо мне, заплатили русскому состояние, чтобы «добраться до Трампа» - написал 45-ый президент США в социальной сети Truth Social.

Также он напомнил об инциденте с ноутбуком Хантера Байдена, о котором Минюст якобы просил умолчать Facebook* накануне предыдущих выборов. По словам экс-президента, американское ведомство тогда обвинило во всем Россию, заведомо зная, что компромат на Байдена-младшего является подлинным.

Ранее сообщалось, что недавно разблокированный аккаунт Дональда Трампа в Twitter набрал 25 миллионов подписчиков за 7 часов. Однако сам он вскоре заявил, что не спешит возвращаться в данную соцсеть, ввиду наличия у нее большого количества проблем.

* - запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.