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Посол Антонов заявил, что США не хотят дипломатического урегулирования конфликта на Украине

Ирина Елагина
23:43 01.02.2023
Америка, по мнению Анатолия Антонова, предпочитает «шпиговать» Украину оружием вместо того, чтобы искать дипломатические рычаги урегулирования конфликта.
Посол Антонов заявил, что США не хотят дипломатического урегулирования конфликта на Украине
© Фото: Piers Cavendish Impact Photos Globallookpress
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США не желают использовать дипломатические каналы для урегулирования украинского конфликта и продолжают нашпиговать Украину оружием. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал состояние современных российско-американских отношений и ситуацию на Украине в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Сегодня американцы не настроены на то, чтобы дипломатическим путем решать ситуацию, которая сложилась на украинской территории», - отметил дипломат.

По мнению Антонова, Америка выбрала на Украине тактику «поддержания контролируемого накала», поэтому «однозначно говорят, что останавливаться нельзя, надо идти вперед, надо и дальше шпиговать украинскую армию различными вооружениями».

Российский посол подчеркнул, что «американцы прекрасно понимают, что им не удастся победить, используя лишь оружие и при помощи пушечного мяса в виде украинских военнослужащих».

Ранее сообщалось, что Вашингтон готов расширить объем оказываемой Украине военной помощи и передать Киеву не только тяжелые танки, но и ракеты большей дальности. 

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