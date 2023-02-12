В небе над Канадой сбит второй за сутки неопознанный летательный объект

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Истребители Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки сбили неопознанный летательный объект в небе над Канадой. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что приказ на уничтожение воздушной цели отдавал лично президент страны Джо Байден. По словам Жан-Пьер, американские летчики действовали над территорией Канады в рамках сотрудничества Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки.

Этой ночью Агентство по противовоздушной обороне США и Канады (NORAD) засекло в небе над Северной Америкой два летательных аппарата.

После чего премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что американские истребители F-22 агентства NORAD (ПВО США и Канады) сбили воздушный объект над канадской территорией Юкон. По его словам, военным предстоит проанализировать обломки аэростата. Он также отметил, что уже провел в связи с инцидентом переговоры с американским лидером Джо Байденом.