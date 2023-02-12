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Соревнование по обожанию: как встречали в Европе приехавшего за оружием Зеленского

Юлия Шатилова
18:35 12.02.2023
Украинский президент за два дня объездил три европейские столицы.
Соревнование по обожанию: как встречали в Европе приехавшего за оружием Зеленского
© Фото: Panoramic, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Президент Украины на фоне грандиозных потерь и провалов украинских войск на передовой отправился в турне по Европе. Он начал с Великобритании, где уже год живет его семья. В Лондоне были объятия с премьер-министром Риши Сунаком, взъерошенный экс-премьер Борис Джонсон, который прорывался сквозь толпу зевак, чтобы быть поближе к Зеленскому, и прием у короля Карла Третьего. Везде - бесконечные требования оружия. Танков Киеву уже недостаточно, теперь на повестке дня истребители.

После Зеленский посетил Париж и Брюссель. Там - все новые бесконечные объятия и взаимный восторг. Единственный, кто на саммите Евросоюза демонстративно не стал аплодировать и жать руку Зеленскому - премьер Венгрии Виктор Орбан. Вопрос с Закарпатьем и притеснением этнических венгров Будапешт отстаивает последовательно и принципиально.

Подробнее о том, что как прошла поездка украинского лидера в европейские столицы, - в репортаже Юлии Шатиловой для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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