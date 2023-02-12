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Роскосмос опубликовал кадры затопленного аэропорта Хатай из космоса

Максим Крюков
17:08 12.02.2023
На опубликованных снимках можно увидеть большие скопления темных пятен вокруг взлетной полосы, которые означают зоны подтопления.
Роскосмос опубликовал кадры затопленного аэропорта Хатай из космоса
© Фото: majid_spl, Twitter
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В Роскосмосе показали кадры, сделанные со спутника «Канопус-В», на которых виден затопленный после сильных землетрясений в Турции аэропорт Хатай в городе Антакья, расположенном на юге страны. Вокруг взлетной полосы наблюдаются большие скопления темных пятен, которые означают зоны подтопления.

© Роскосмос

По данным госкорпорации, по запросу Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий были задействованы все средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также ресурсы Международной хартии по космосу и крупным катастрофам с целью проведения космического мониторинга пострадавшей от подземных толчков территории страны на Среднем Востоке.

Кроме того, в Роскосмосе показали тектонический разлом на юго-востоке Турции из космоса.

Ранее эвакуированная из Турции россиянка со слезами на глазах рассказала о пережитом. Девушка заявила, что административный центр области Адана, откуда ее вывезли, был буквально стерт с лица земли.

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