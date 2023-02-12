Роскосмос опубликовал кадры затопленного аэропорта Хатай из космоса

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По данным госкорпорации, по запросу Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий были задействованы все средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также ресурсы Международной хартии по космосу и крупным катастрофам с целью проведения космического мониторинга пострадавшей от подземных толчков территории страны на Среднем Востоке.

Кроме того, в Роскосмосе показали тектонический разлом на юго-востоке Турции из космоса.

Ранее эвакуированная из Турции россиянка со слезами на глазах рассказала о пережитом. Девушка заявила, что административный центр области Адана, откуда ее вывезли, был буквально стерт с лица земли.