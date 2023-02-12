Роскосмос опубликовал кадры затопленного аэропорта Хатай из космоса
На опубликованных снимках можно увидеть большие скопления темных пятен вокруг взлетной полосы, которые означают зоны подтопления.
© Фото: majid_spl, Twitter
В Роскосмосе показали кадры, сделанные со спутника «Канопус-В», на которых виден затопленный после сильных землетрясений в Турции аэропорт Хатай в городе Антакья, расположенном на юге страны. Вокруг взлетной полосы наблюдаются большие скопления темных пятен, которые означают зоны подтопления.
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