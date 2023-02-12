Global Times: неизвестный летающий объект заметили в небе над Китаем

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Неопознанный летающий объект обнаружили в небе недалеко от города Жичжао провинции Шаньдун на востоке Китая, местные власти готовятся сбить его. Об этом сообщает газета Global Times.

«Морские власти провинции Шаньдун на востоке Китая объявили в воскресенье, что заметили неопознанный летающий объект в водах недалеко от прибрежного города Жичжао и готовятся сбить его», - говорится в сообщении издания в Twitter.

Местных рыбаков в связи с этим попросили позаботиться о своей безопасности.

В пятницу ВВС США сбили над территорией страны китайский аэростат. В Пентагоне полагают, что с его помощью военные из Поднебесной вели слежку за стратегическими объектами Штатов. В Пекине эту версию категорически отвергли, пояснив, что воздушный шар выполнял мирную миссию и оказался над США случайно.

Позже Агентство по противовоздушной обороне США и Канады (NORAD) сообщило об обнаружении в небе двух неизвестных летательных аппаратов. По непроверенным данным, это могут быть высотные воздушные шары. Сейчас за объектами ведется наблюдение.