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Глава МОК: отстранение атлетов из-за их паспорта не соответствует ценностям Олимпийской хартии

Максим Крюков
11:51 28.01.2023
Также Томас Бах ответил на вопрос о желании Украины бойкотировать Олимпийские игры в случае участия спортсменов из России.
Глава МОК: отстранение атлетов из-за их паспорта не соответствует ценностям Олимпийской хартии
© Фото: Bernd Weißbrod, dpa, GlobalLookPress
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Спортсмены из России и Белоруссии должны вернуться в мировой спорт. На Олимпийских играх 2024 года в Париже атлеты из двух стран могут выступить под нейтральным флагом. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Отстранение спортсменов на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже», - сказал он на чемпионате мира по санному спорту в Оберхофе.

Кроме того, спортивный чиновник ответил на вопрос о желании Украины бойкотировать Олимпиаду в случае участия российских спортсменов.

«Бойкот Украины, которым угрожал министр спорта Вадим Гутцайт, также не соответствует нашей миссии. Мы знаем точку зрения Украины, которая хочет изолировать Россию не только как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян», - приводит его слова еженедельный немецкий журнал Der Spiegel.

Томас Бах отметил, что отдельные атлеты не должны подвергаться дискриминации путем исключения, даже если государства находятся в состоянии конфликта.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин, комментируя готовность МОК допускать к Играм лишь тех, кто не высказывал публичной поддержки специальной операции, заявил, что недопустимо определять для российских спортсменов особые условия участия в международных соревнованиях, которые не соответствуют Олимпийской хартии. Он добавил, что Олимпийский комитет своим решением продемонстрировал безусловную политическую гибкость и конструктивность позиции.

Также за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования выступили в Международной федерации дзюдо. В заявлении IJF отмечается, что дзюдоисты никогда не участвовали в политической или партийной пропаганде.

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