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Мартен Фуркад призвал допустить российских спортсменов к международным соревнованиям

Сергей Лебедев
02:01 12.02.2023
Бывшая звезда французского биатлона и член МОК считает, что не следует кого-то отстранять из-за национальности.
Мартен Фуркад призвал допустить российских спортсменов к международным соревнованиям
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Бывшая звезда французского биатлона, пятикратный олимпийский чемпион и член МОК Мартен Фуркад выступил за допуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Он отметил, что не следует кого-то отстранять от соревнований из-за национальности или паспорта. 

«Как спортсмен я считаю, что мы должны подумать о возвращении российских и белорусских спортсменов к спортивным соревнованиям», - сказал Фуркад в интервью NRK.

Биатлонист отметил, российские и белорусские спортсмены должны иметь возможность выступать под нейтральными знаменами. 

«Я действительно верю в ценности спорта», — добавил Фуркад.

Напомним, 25 января Международный олимпийский комитет предложил допустить россиян к международным стартам при условии, что они не поддерживают спецоперацию и будут выступать под нейтральным флагом и без государственного гимна.

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