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Путин высоко оценил героизм российских морпехов в ходе сражений в зоне спецоперации

Максим Крюков
14:40 12.02.2023
Президент РФ заявил, что морские пехотинцы и Тихоокеанского, и Северного флота героически сражаются в зоне специальной военной операции.
Путин высоко оценил героизм российских морпехов в ходе сражений в зоне спецоперации
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Бойцы морской пехоты Тихоокеанского и Северного флотов героически выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил президент Владимир Путин. Фрагмент передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» со словами главы государства опубликовал в своем Telegram-канале корреспондент Павел Зарубин.

«Пехота морская работает прямо сейчас. Героически сражается. И Тихоокеанского флота, и Северного флота», - сказал российский лидер после заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое состоялось в четверг, 9 февраля.

Ранее стало известно, что Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обращение российского лидера к парламенту состоится в Гостином Дворе. Тематикой послания станут специальная военная операция, экономика и социальная сфера.

Также представитель Кремля заявил, что, скорее всего, участников спецоперации пригласят на послание главы государства Федеральному собранию.

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