Кремль: наверняка можно говорить, что участников СВО пригласят на послание Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что послание Путина Федеральному собранию состоится 21 февраля в Гостином дворе в Москве.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, скорее всего, участников спецоперации пригласят на послание Путина Федеральному собранию.

«Наверняка можно говорить о том, что они (участники спецоперации - прим. ред.) будут приглашены», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли ожидать участников спецоперации в числе тех, кого пригласили на послание.

Также Дмитрий Песков сообщил, когда состоится послание Федеральному собранию - это пройдет 21 февраля в Гостином дворе в Москве. Тематикой послания станет специальная военная операция, экономика и социальная сфера.

Ранее Путин заявил, что гражданская авиация России приняла беспрецедентный удар и справилась с трудностями.