Камеры сняли буйное поведение Саакашвили в медицинской палате

Ранее группа медицинских экспертов одной из неправительственных организаций опубликовала отчет, в котором говорилось, что грузинскому политику грозит кома и даже смерть.

© Видео: Special Penitentiary Service of Georgia, Facebook* © Фото: Special Penitentiary Service of Georgia, Facebook*

В Сети появились кадры, снятые на камеру видеонаблюдения, на которых бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящий момент проходит лечение в клинике «Вивамед».

Видео опубликовала в соцсетях Пенитенциарная служба Грузии. На кадрах зафиксировано буйное поведение пациента. Саакашвили спорит с работниками медицинского учреждения, кричит на них, размахивает руками, бросается предметами, курит сигареты.

«В данной видеозаписи четко видны симулятивные действия Михаила Саакашвили, целью которых является помешать осуществлению правосудия и ввести общественность и международных партнеров в заблуждение», - говорится в сообщении службы.

По заявлению исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, люди выразили претензии правительству, почему «этот человек находится в медучреждении, если он может делать то, что делает по отношению к медперсоналу».

Адвокат политика Шалва Хачапуридзе заявил, что распространение без разрешения видеозаписи Саакашвили с камер наблюдения, установленных в его медицинской палате, является уголовным преступлением.

Ранее группа медицинских экспертов одной из неправительственных организаций опубликовала отчет, в котором говорилось, что грузинскому политику грозит кома и даже смерть. Также утверждалось, что врачи поставили ему десять ведущих диагнозов.