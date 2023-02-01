В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Обнаруженные в Молдавии обломки ракет оказались частью украинской С-300

Вероника Волосунова
20:11 01.02.2023
В середине января на территорию Молдавии в очередной раз упали обломки ракет. Ранее в стране не раскрывали их принадлежность.
Обнаруженные в Молдавии обломки ракет оказались частью украинской С-300
© Фото: mai.gov.md
Читайте нас на:

В МВД Молдавии заявили, что найденные в середине января на севере страны в районе села Ларга обломки ракет принадлежат украинскому ЗРК С-300.

«Предварительное расследование показало, что обнаруженные [5 декабря] фрагменты является частями разгонного блока зенитно-ракетного комплекса С-300. <…> 14 января у населенного пункта Ларга были найдены фрагменты предположительно комплекса С-300», — рассказали в ведомстве.

Напомним, 14 января на территории Молдавии уже в третий раз с начала боевых действий на Украине были обнаружены обломки неизвестных ракет. Их нашел  патруль пограничной полиции. Премьер страны выразила свое возмущение по поводу неуважения к суверенитету страны и нарушения воздушного пространства.  

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:11 В стране и мире
Обнаруженные в Молдавии обломки ракет оказались частью украинской С-300
19:07 В стране и мире
Крупнейшая за последние 10 лет забастовка началась в Лондоне
17:40 В стране и мире
Глава СБУ заявил, что массовые обыски на Украине выполняются по заданию Зеленского
17:27 В стране и мире
Видео
Путин: льготная ипотека для новых регионов повысит темпы восстановления городов и поселков
16:58 В стране и мире
РГГУ предложил ограничить доступ к нейросети ChatGPT в образовательных организациях
Популярное
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Видео
Исхудавший Саакашвили продемонстрировал суду свое состояние
Видео
Мощный взрыв мексиканского вулкана Попокатепетль попал на видео
Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза РФ
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.