В стране и мире Обнаруженные в Молдавии обломки ракет оказались частью украинской С-300 Вероника Волосунова В середине января на территорию Молдавии в очередной раз упали обломки ракет. Ранее в стране не раскрывали их принадлежность. © Фото: mai.gov.md Читайте нас на: В МВД Молдавии заявили, что найденные в середине января на севере страны в районе села Ларга обломки ракет принадлежат украинскому ЗРК С-300. «Предварительное расследование показало, что обнаруженные [5 декабря] фрагменты является частями разгонного блока зенитно-ракетного комплекса С-300. <…> 14 января у населенного пункта Ларга были найдены фрагменты предположительно комплекса С-300», — рассказали в ведомстве. Напомним, 14 января на территории Молдавии уже в третий раз с начала боевых действий на Украине были обнаружены обломки неизвестных ракет. Их нашел патруль пограничной полиции. Премьер страны выразила свое возмущение по поводу неуважения к суверенитету страны и нарушения воздушного пространства. Экспертное мнение и аналитика