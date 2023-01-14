Премьер Молдавии возмутилась падением обломков ракеты в приграничной с Украиной зоне

С момента начала боевых действий на Украине, на территории Молдавии трижды фиксировали падение обломков ракет, принадлежность которых официальный Кишинев не раскрывает.

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Глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица выразила возмущение падением фрагмента ракеты на территории республики после украинских ударов. Об этом политик написала на своей странице в Facebook* (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской).

«Выражаю свое возмущение неуважением к суверенитету Республики Молдова в связи с повторным нарушением воздушного пространства страны и падением обломков ракеты в окрестностях города Ларга», - написала Гаврилица.

Ранее стало известно об обнаружении полицейским патрулем обломков ракет, упавших на севере Молдавии. Фрагменты рухнули неподалеку от границы с Украиной в районе города Ларга в Бричанском районе.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации