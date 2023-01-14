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В Молдавии рядом с границей Украины упали обломки ракеты

Анна Назайкина
18:55 14.01.2023
Утверждается, что элементы были найдены сегодня в районе села Ларги в Бричанском районе.
В Молдавии рядом с границей Украины упали обломки ракеты
© Фото: МВД Молдавии, Facebook*
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На севере Молдавии обнаружены обломки ракет. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел страны.

Как утверждается, элементы были найдены патрулем пограничной полиции. Ведомство сообщило, что обломки обнаружены недалеко от границы с Украиной. Их нашли сегодня в районе села Ларга в Бричанском районе.

«Как только останки предполагаемой ракеты были обнаружены, были незамедлительно приняты меры по защите района и была вызвана аварийная служба», - говорится в сообщении.

В настоящий момент силовики охраняют периметр, чтобы прокуратура и другие правоохранители могли начать расследование.

Напомним, в середине ноября прошлого года произошло ЧП с ракетами в Польше. 15 ноября ряд изданий, а также официальных лиц обвинили Россию в падении в Пшеводуве ракет. В МО РФ сообщения назвали провокацией. Специалисты определили, что на фото с места происшествия зафиксированы элементы ракеты комплекса украинской ПВО С-300.

В конце декабря украинская ракета С-300 упала в Брестской области Белоруссии. Впоследствии стало известно, что ее сбили белорусские силы ПВО. В Совбезе страны тогда заявили, что вероятность случайного падения крайне мала.

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