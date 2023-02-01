Восемь россиян пострадали при сходе лавины в Индии

Они госпитализированы, их состояние характеризуется как нормальное. Происшествие произошло на горнолыжном курорте Гульмарг.

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В результате схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Гималаях госпитализированы восемь граждан РФ. Об этом сообщили РИА Новости в полиции города Барамулла, который находится недалеко от курорта.

«Восемь россиян пострадали при сходе лавины. Все восемь человек находятся в больнице, их состояние нормальное», - прокомментировали в полиции.

Ранее стало известно о 19 иностранных гражданах, которых удалось спасти. Еще двое, предварительно, поляки, погибли. Их тела извлекли из-под лавины и направили в больницу для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Гульмарг, располагающийся в индийской союзной территории Джамма и Кашмир, является самым крупным горнолыжным курортом в Гималаях. перепад высот здесь составляет от четырех до двух тысяч метров. Приоритет отдается внетрассовому катанию.

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