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Восемь россиян пострадали при сходе лавины в Индии

Вероника Волосунова
16:27 01.02.2023
Они госпитализированы, их состояние характеризуется как нормальное. Происшествие произошло на горнолыжном курорте Гульмарг.
© Видео: Twitter, @TeodoroSampai12 © Фото: Umer Asif, ZUMAPRES, Globallookpress
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В результате схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Гималаях госпитализированы восемь граждан РФ. Об этом сообщили РИА Новости в полиции города Барамулла, который находится недалеко от курорта.

«Восемь россиян пострадали при сходе лавины. Все восемь человек находятся в больнице, их состояние нормальное», - прокомментировали в полиции.

Ранее стало известно о 19 иностранных гражданах, которых удалось спасти. Еще двое, предварительно, поляки, погибли. Их тела извлекли из-под лавины и направили в больницу для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Гульмарг, располагающийся в индийской союзной территории Джамма и Кашмир, является самым крупным горнолыжным курортом в Гималаях. перепад высот здесь составляет от четырех до двух тысяч метров. Приоритет отдается внетрассовому катанию.

В Москве в ночь на 29 января 45-летний мужчина убил сына и бывшую жену из-за квартирного вопроса. Затем он причинил себе телесные повреждения, от которых скончался на месте. Позже стало известно, что в квартире, где было совершено преступление, находилось еще два человека, которым чудом удалось выжить. Это были невеста погибшего сына и подруга бывшей жены. Они спрятались в другой комнате и в ванной.

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