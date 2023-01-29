112: во время убийства в квартире на Флотской двум женщинам удалось спастись

По данным Telegram-канала, в квартире на севере Москвы находились невеста и подруга убитых.

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Во время двойного убийства и самоубийства в квартире на Флотской улице находились еще два человека, которые чудом выжили. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Напомним, в ночь на 29 января 45-летний мужчина зашел в подъезд дома на Флотской улице в Головинском районе Северного административного округа столицы и на лестничной площадке нанес несколько ножевых ранений своему 20-летнему сыну. После чего нападавший забрал его ключи и зашел в квартиру, где находилась его бывшая супруга 1980 года рождения, которая, как предполагает следствие, отказалась прописать мужчину в квартиру. Он причинил ей тяжкие телесные повреждения, несопоставимые с жизнью.

Сообщается, что в другой комнате находилась невеста пострадавшего сына, а в ванной была подруга бывшей супруги. Когда женщины услышали шум и вышли, они обнаружили всех погибшими.

Ранее московская прокуратура опубликовала видео из квартиры, где были найдены тела трех человек. По информации правоохранительных органов, от полученных ножевых ранений женщина и ее сын скончались на месте. После совершения преступления убийца покончил жизнь самоубийством.