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В Москве мужчина убил сына и бывшую жену из-за квартирного вопроса

Максим Крюков
09:49 29.01.2023
Как сообщает прокуратура Москвы, мужчина вошел в подъезд, дождался своего сына, напал на него с ножом, затем взял его ключи и вошел в квартиру, где нанес не менее 10 ножевых ранений бывшей жене.
© Видео: Прокуратура Москвы © Фото: Прокуратура Москвы
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Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по ст.105 ч.2 УК РФ (убийство двух и более лиц) после того, как на севере Москвы 45-летний мужчина нанес ножевые ранения своему 20-летнему сыну, взял его ключи, зашел в квартиру и убил бывшую жену. Поводом для преступных действий, по предварительным данным, стал конфликт из-за отказа женщины зарегистрировать бывшего супруга в своей квартире на Флотской улице.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале прокуратуры Москвы, видно, как подозреваемый, одетый в черно-серую куртку и джинсы, входит в подъезд дома.

В настоящее время расследованием дела занимаются московские следователи. Сообщается, что преступник нанес бывшей супруге не менее десяти ударов ножом, а зачем причинил себе телесные повреждения, от которых скончался в квартире. Предварительно установлено, что пара расторгла брак около года назад.

Ранее в Москве была убита радиоведущая «Русского радио-Вологда» Анна Азовская. По информации Следственного управления СКР, молодая женщина 1988 года рождения была найдена убитой в квартире на улице Полины Осипенко на севере Москвы.

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