Казахстан может закрыть торговое представительство в России

Министерство торговли Казахстана внесло соответствующий проект на рассмотрение. Публичное обсуждение будет проходить две недели.

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В Министерстве торговли Казахстана предложили ликвидировать торговое представительство страны в РФ. Проект вынесен на публичное обсуждение до 15 февраля, об этом следует из документа, который опубликовали на сайте «Открытые НПА».

«Правительство Республики Казахстан постановляет: ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», - говорится в документе.

Минторг Казахстана совместно с комитетом госимущества и приватизации Минфина страны должны в установленном законодательством порядке принять меры, которые следуют из текущего постановления.

Ранее 3 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым высокий уровень отношений стран, в том числе в сфере энергетики. Спустя чуть больше двух недель лидеры стран провели еще один звонок, в ходе которого обсудили взаимодействие в экономической сфере.