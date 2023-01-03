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Путин обсудил по телефону с Токаевым высокий уровень отношений России и Казахстана

Игнат Далакян
15:12 03.01.2023
Кроме того, лидеры двух стран обсудили взаимодействие России и Казахстана в сфере энергетики.
Путин обсудил по телефону с Токаевым высокий уровень отношений России и Казахстана
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
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Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону высокий уровень российско-казахстанских отношений и поздравили друг друга с Новым годом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обменялись поздравлениями с Новым годом, отметив высокий уровень российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества», - говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

В свою очередь президент Казахстана поблагодарил Путина за теплый прием в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 26-27 декабря 2022 года.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили взаимодействие России и Казахстана в сфере энергетики.

«Обсуждены также вопросы практического взаимодействия по ряду актуальных направлений, включая топливно-энергетический комплекс», - говорится в сообщении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече со своим казахстанским коллегой Русланом Жаксылыковым 9 декабря заявил, что Российская Федерация готова расширять сферы военного взаимодействия с Казахстаном. Глава МО РФ подчеркнул, что Казахстан является стратегическим союзником и партнером России.

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