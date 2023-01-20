Путин обсудил с Токаевым взаимодействие в экономической сфере
Также президенты по телефону обсудили актуальные темы развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества.
© Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. В ходе беседы президенты обсудили вопросы взаимодействия двух стран, в частности энергетику.
«В ходе телефонного разговора Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым обсуждены актуальные темы развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества. В частности, затронуты вопросы дальнейшего взаимодействия в энергетической сфере», - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее Путин и Токаев обсудили по телефону высокий уровень российско-казахстанских отношений и поздравили друг друга с Новым годом.