В ЦАР задержали подозреваемых по делу о покушении на главу Русского дома

Причастность к делу подозреваемые не признают. Выясняется, как они могли доставить посылку со взрывным устройством.

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В Центральноафриканской Республике задержали четырех сотрудников международной компании DHL по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого. Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный источник полиции страны.

В декабре прошлого года главу Русского дома Дмитрия Сытого госпитализировали в столицу ЦАР Банги, а затем на самолете в Россию, в связи с покушением - в его руках взорвалась посылка. Источник агентства добавил, что ЦАР изучает, как международная компания DHL, занимающаяся экспресс-доставкой грузов и документов, передала посылку со взрывным устройством. После произошедшего глава полиции ЦАР сообщил, что ранее от Дмитрия Сытого уже поступали в местную полицию обращения об угрозах.

На вопрос о том, есть ли продвижение по делу, источник агентства ответил: «Думаю, что да». Так удалось задержать четверых подозреваемых, которые работают на компанию DHL. Это трое мужчин и одна женщина. Причастность к делу они отрицают.

«Ожидается процесс, который будет организован прокуратурой Банги», - добавил источник.

После покушения состояние Дмитрия Сытого отмечалось как тяжелое. Российское посольство сразу потребовало расследовать теракт, установить его организаторов и исполнителей.