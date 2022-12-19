Самолет с пострадавшим главой Русского дома в ЦАР вылетел в Россию

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Самолет с пострадавшим при покушении главой Русского дома в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрием Сытым вылетел из Банги в Россию. Отмечается, что состояние здоровья Сытого оценивается как тяжелое, в настоящее время за его жизнь борются врачи.

Об этом сообщает РИА Новости. Немногим ранее посольство России в Банги сообщило, что Дмитрий Сытый будет экстренно эвакуирован в Россию по состоянию здоровья. Глава Русского дома в ЦАР пострадал в результате покушения, он получил ранение в результате взрыва пришедшей ему посылки.

В Министерстве иностранных дел России расценили произошедшее как теракт. На месте инцидента полиция Банги в одном конверте со взрывчаткой обнаружила записку с призывом русским убираться из Африки.