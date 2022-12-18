Посольство потребовало срочно расследовать покушение на главу Русского дома в ЦАР

В ходе расследования должны быть установлены организаторы и исполнители теракта.

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Российское посольство в Центральноафриканской республике (ЦАР) направит дипломатическую ноту с требованием срочно расследовать теракт против главы Русского дома в республике. Кроме этого сообщается, что официальное обращение будет отправлено по линии центральноафриканского МИД.

В ходе расследования планируется установить организаторов и исполнителей покушения.

«По линии Посольства России в МИД ЦАР направляется дипломатическая нота с требованием срочного проведения всестороннего расследования и установления организаторов и исполнителей теракта против российского гражданина», - цитирует РИА Новости сообщение российского посольства в ЦАР.

16 декабря Дмитрий Сытый получил посылку от имени Алекса Севильяно Мингуэсы из Ломе, столицы Того. В конверте находилось взрывное устройство, которое сдетонировало в кабинете директора Русского дома. Сейчас он находится в стабильно тяжелом состоянии и нуждается в экстренной эвакуации в РФ.

На месте происшествия полиция Банги обнаружила записку с призывом русским убираться из Африки, которая находилась в одном конверте со взрывчаткой. Происшествие, по решению правохранителей ЦАР и МИД РФ, было расценено как теракт.