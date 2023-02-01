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Бывший глава Минэнерго Украины Насалик подозревается в подписании убыточных сделок

Елизавета Потейчук
15:23 01.02.2023
Экс-министр подозревается в подписании убыточных для государства сделок в пользу связанных с олигархом Фирташем компаний.
Бывший глава Минэнерго Украины Насалик подозревается в подписании убыточных сделок
© Фото: РИА Новости
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Экг-глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик подозревается в подписании убыточных для страны сделок. Отмечается, что бывшего министра подозревают в подписании убыточных для государства сделок в пользу связанных с олигархом Дмитрием Фирташем компаний на сумму 1,5 миллиарда гривен, что составляет порядка 40 миллионов долларов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. Игорь Насалик находился на посту министра энергетики и угольной промышленности Украины с 2016 по 2019 год.

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины провела обыски в доме бизнесмена Игоря Коломойского. Позднее СБУ с аналогичной процедурой посетила чиновников украинского Министерства обороны по делу о коррупции.

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