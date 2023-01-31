Михаила Саакашвили перевели в реанимацию

По словам врачей, у бывшего президента Грузии сейчас крайне тревожное состояние.

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Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили переводят в реанимацию в связи с ухудшением состояния. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Грузия, ссылаясь на члена партии «Единое национальное движение» Георгия Чиладзе.

«Для того, чтобы сохранить жизненно важные показатели, необходимо, чтобы он находился в реанимационном отделении», - объяснил он.

Состояние экс-президента Грузии критическое, добавил Чиладзе. Семья Саакашвили пока не давала комментариев по этому поводу.

Ранее сообщалось о резком ухудшении самочувствия бывшего грузинского лидера. Он начал резко терять вес и отказываться от лечения. При этом лечиться ему необходимо, как сказали в медучреждении, где находится политик. Иначе, заявил клинический директор Зураб Чхаидзе, возможен смертельный исход.