Врач Чхаидзе заявил, что Саакашвили может умереть без медпомощи

Клинический директор медучреждения Зураб Чхаидзе обратился к членам семьи пациента, чтобы они убедили его принять лечение.

© Фото: Alexandr Gusev, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал стремительно терять вес и отказываться от назначенного лечения. Сейчас он весит менее семидесяти килограммов, заявил клинический директор медучреждения, где сейчас находится политик, Зураб Чхаидзе.

«Сегодня утром больной весил 69 кг и 700 граммов, но если так будет продолжаться, то завтра будет 68, а послезавтра - 65», - цитирует его портал Ambebi.

Чхаизде также отметил, что сотрудники клиники делают все возможное, чтобы помочь Саакашвили, однако он сам сократил прием пищи и не хочет проходить терапию, которую назначают врачи. Его состояние ухудшается, и возможен смертельный исход, если он не согласится на предлагаемое лечение, считает клинический директор.

«Я хотел бы обратиться к членам семьи, госпоже Джули, чтобы, возможно, человека можно было убедить пройти лечение», - сказал он.

Ранее у Михаила Саакашвили был диагностирован COVID-19. Эта новость удивила его адвоката Шалву Хачапуридзе, поскольку политик находился в клинике и посетители приходили к нему в средствах индивидуальной защиты. А до этого врач на суде заявил, что у пациента начала быстро развиваться деменция. По мнению невролога Шахина Эммануэля Лахани, Саакашвили нуждается в отсрочке тюремного наказания.

Напомним, что Саакашвили в Грузии является фигурантом нескольких уголовных дел. По двум из них его уже приговорили к лишению свободы.