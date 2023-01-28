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Врач Чхаидзе заявил, что Саакашвили может умереть без медпомощи

Семен Лавров
16:36 28.01.2023
Клинический директор медучреждения Зураб Чхаидзе обратился к членам семьи пациента, чтобы они убедили его принять лечение.
Врач Чхаидзе заявил, что Саакашвили может умереть без медпомощи
© Фото: Alexandr Gusev, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал стремительно терять вес и отказываться от назначенного лечения. Сейчас он весит менее семидесяти килограммов, заявил клинический директор медучреждения, где сейчас находится политик, Зураб Чхаидзе.

«Сегодня утром больной весил 69 кг и 700 граммов, но если так будет продолжаться, то завтра будет 68, а послезавтра - 65», - цитирует его портал Ambebi.

Чхаизде также отметил, что сотрудники клиники делают все возможное, чтобы помочь Саакашвили, однако он сам сократил прием пищи и не хочет проходить терапию, которую назначают врачи. Его состояние ухудшается, и возможен смертельный исход, если он не согласится на предлагаемое лечение, считает клинический директор.

«Я хотел бы обратиться к членам семьи, госпоже Джули, чтобы, возможно, человека можно было убедить пройти лечение», - сказал он.

Ранее у Михаила Саакашвили был диагностирован COVID-19. Эта новость удивила его адвоката Шалву Хачапуридзе, поскольку политик находился в клинике и посетители приходили к нему в средствах индивидуальной защиты. А до этого врач на суде заявил, что у пациента начала быстро развиваться деменция. По мнению невролога Шахина Эммануэля Лахани, Саакашвили нуждается в отсрочке тюремного наказания.

Напомним, что Саакашвили в Грузии является фигурантом нескольких уголовных дел. По двум из них его уже приговорили к лишению свободы.

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