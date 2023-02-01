Гагин: ВС РФ ударили по колоннам украинских боевиков на трассе между Артемовском и Часовым Яром

Помощник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин считает, что осталось не много времени и до взятия самого Артемовска.

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Вооруженные силы Российской Федерации ударили по колоннам украинских националистов, которые передвигались по трассе между Артемовском и Часовым Яром. Об этом заявил помощник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Частично она (трасса. - Прим. ред.) уже контролируется, по ней уже наносились удары - по колоннам противника, которые везли снабжение», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению Гагина, осталось не много времени до взятия под контроль трассы и самого Артемовска. Согласно его словам, трасса между Артемовском и Часовым Яром является единственной оставшейся дорогой, по которой Киев еще имеет возможность снабжать свою группировку.

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