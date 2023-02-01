Гагин: ВС РФ ударили по колоннам украинских боевиков на трассе между Артемовском и Часовым Яром
Вооруженные силы Российской Федерации ударили по колоннам украинских националистов, которые передвигались по трассе между Артемовском и Часовым Яром. Об этом заявил помощник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.
«Частично она (трасса. - Прим. ред.) уже контролируется, по ней уже наносились удары - по колоннам противника, которые везли снабжение», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По мнению Гагина, осталось не много времени до взятия под контроль трассы и самого Артемовска. Согласно его словам, трасса между Артемовском и Часовым Яром является единственной оставшейся дорогой, по которой Киев еще имеет возможность снабжать свою группировку.
Ранее в Кремле выразили уверенность в правильности решения о начале специальной военной операции РФ на Украине. Согласно словам Пескова, СВО было необходимо для защиты людей, которые проживают в Донбассе.
До этого мы показывали, как расчеты РСЗО «Град» и ствольная артиллерия ведет наступательную работу в районе Угледара. Удары наносятся по укреплениям в восточной части города, помогая пехоте штурмовать.