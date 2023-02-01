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Опубликованы кадры штурма Угледара от лица расчетов «Градов» и ствольной артиллерии

Марина Крижановская
Александр Федорчак
05:15 01.02.2023
В частном секторе действуют бронегруппы ВС РФ, им помогают расчеты противотанковых ракетных комплексов на окраинах Угледара.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На Южнодонецком направлении работает артиллерийская батарея. Идет очень интенсивная наступательная работа: российские военнослужащие бьют по окраинам Угледара, стараясь перерезать узлы снабжения украинских националистов.

Удары наносятся по укреплениям на востоке Угледара, помогая штурму пехоты. В день выпускают по четыре пакета снарядов. Такая интенсивность связана с тем, что пехота уже не на окраинах, а работает в черте города.

Корреспондент «Звезды» Александр Федорчак побывал на боевых позициях бойцов ВС РФ. Он отметил, что повсюду слышны звуки артдуэлей, Передвигаться между локациями приходится очень быстро, «практически короткими перебежками».

«Потому что беспилотники противник все таки запускает и они доставляют нашим ребятам проблемы. Продвигаемся уже по лесополосе. Только что недалеко от нас упало несколько вражеских снарядов. Противник бьет, но бьет мимо. Нашей артиллерии работать это никак не мешает», - рассказал корреспондент.

На позиции корреспондент рассказал, что находиться там уже достаточно опасно. Он показал «погребок» - окоп, куда нужно прятаться, если будут еще прилеты со стороны украинских боевиков.

© ТРК "Звезда"

В настоящее время ствольная и реактивная артиллерия работают в связке. Батарея «Градов» несет круглосуточное боевое дежурство.

«Поначалу мы непосредственно бьем по посадкам для того, чтобы наша пехота могла продвинуться непосредственно к этим посадкам. Стараемся не стоять на месте, меняем их (позиции. - Прим. ред.) как можно чаще, чтобы не засекли, не считали наши координаты, где мы находимся. Достаточно часто мы их меняем», - сообщил заместитель командира взвода, командир боевой машины с позывным Хулиган.

Командир расчета РСЗО «Град» с позывным Тигр отметил, что в сутки может уйти до 10 пакетов снарядов. Он добавил, что «руки устают, но не поддаемся, работаем».

В частном секторе, который уже практически удалось отбить у националистов, работают российские бронегруппы. На окраинах Угледара их страхуют расчеты противотанковых ракетных комплексов. С начала наступления группировки «Восток» на Угледар, украинские боевики здесь потеряли несколько сотен бойцов. Уничтожены несколько складов с артиллерийскими снарядами. Они испытывают нехватку боеприпасов, многие линии их снабжения разорваны.

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