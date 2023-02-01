Опубликованы кадры штурма Угледара от лица расчетов «Градов» и ствольной артиллерии

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На Южнодонецком направлении работает артиллерийская батарея. Идет очень интенсивная наступательная работа: российские военнослужащие бьют по окраинам Угледара, стараясь перерезать узлы снабжения украинских националистов.

Удары наносятся по укреплениям на востоке Угледара, помогая штурму пехоты. В день выпускают по четыре пакета снарядов. Такая интенсивность связана с тем, что пехота уже не на окраинах, а работает в черте города.

Корреспондент «Звезды» Александр Федорчак побывал на боевых позициях бойцов ВС РФ. Он отметил, что повсюду слышны звуки артдуэлей, Передвигаться между локациями приходится очень быстро, «практически короткими перебежками».

«Потому что беспилотники противник все таки запускает и они доставляют нашим ребятам проблемы. Продвигаемся уже по лесополосе. Только что недалеко от нас упало несколько вражеских снарядов. Противник бьет, но бьет мимо. Нашей артиллерии работать это никак не мешает», - рассказал корреспондент.

На позиции корреспондент рассказал, что находиться там уже достаточно опасно. Он показал «погребок» - окоп, куда нужно прятаться, если будут еще прилеты со стороны украинских боевиков.