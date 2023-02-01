Турция не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО

Президент Эрдоган добавил, что не против вступления в альянс Финляндии.

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Турция не станет одобрять заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс после инцидента с сожжением Корана в Стокгольме. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе заседания правящей Партии справедливости в парламенте.

«Швеции не следует тратить время впустую. До тех пор, пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание - Коран, - рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем "да" твоему вхождению в НАТО», - заявил Эрдоган.

При этом турецкий лидер заявил, что положительно смотрит на вступление в военный блок Финляндии.

Напомним, что процесс вступления Швеции в НАТО был приостановлен по инициативе Турции после инцидента с сожжением Корана. Тогда лидер партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег священное писание у здания турецкого посольства в Стокгольме. После произошедшего глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что парламент страны не станет ратифицировать протокол о вступлении в альянс Швеции и Финляндии.