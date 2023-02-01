В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Турция не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО

Алексей Курильченко
13:26 01.02.2023
Президент Эрдоган добавил, что не против вступления в альянс Финляндии.
Турция не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО
© Фото: Henrik Montgomery, Tt, Globallookpress
Читайте нас на:

Турция не станет одобрять заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс после инцидента с сожжением Корана в Стокгольме. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе заседания правящей Партии справедливости в парламенте.

«Швеции не следует тратить время впустую. До тех пор, пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание - Коран, - рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем "да" твоему вхождению в НАТО», - заявил Эрдоган.

При этом турецкий лидер заявил, что положительно смотрит на вступление в военный блок Финляндии.

Напомним, что процесс вступления Швеции в НАТО был приостановлен по инициативе Турции после инцидента с сожжением Корана. Тогда лидер партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег священное писание у здания турецкого посольства в Стокгольме. После произошедшего глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что парламент страны не станет ратифицировать протокол о вступлении в альянс Швеции и Финляндии.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:32 В стране и мире
Песков заявил, что Россия пока не планирует переговоры Путина и Байдена
13:26 В стране и мире
Турция не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО
12:37 В стране и мире
У экс-главы МВД Украины Авакова провели обыск по делу о крушении вертолета в Броварах
11:29 В стране и мире
СБУ провела обыски у Игоря Коломойского
11:16 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания украинских агентов в Свердловской области
Популярное
Видео
Мощный взрыв мексиканского вулкана Попокатепетль попал на видео
Михаила Саакашвили перевели в реанимацию
В ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза РФ
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва внутри мечети Пешавара в Пакистане
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.