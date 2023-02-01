Песков назвал СВО главной целью РФ в данный момент

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас не имеется планов проводить переговоры Путина и Байдена.

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На данный момент у Кремля нет планов проводить переговоры президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главная цель сейчас - достижение целей специальной военной операции на Украине.

«Пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет, у нас главная цель - продолжение специальной военной операции... выполнить наши задачи, которые были обозначены главой государства», - заявил Песков журналистам.

Ранее Песков рассказал о последних переговорах Путина с Зеленским. Они состоялись в 2019 году в рамках «нормандского саммита» в Париже. На данный же момент условия для диалога с украинским лидером отсутствуют.