В Кремле рассказали о последнем разговоре Путина и Зеленского

Ранее в Кремле заявили об отсутствии условий для ведения переговоров с украинским президентом.

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Последний раз президент России Владимир Путин общался с украинским коллегой Владимиром Зеленским в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Тогда же Путин провел ряд встреч с главами ФРГ и Франции, пишет РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии условий для переговорного процесса с Киевом. Как отметил Песков, их нет ни де-факто, ни де-юре.

Напомним, в начале октября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский законодательно запретил любые переговоры с Владимиром Путиным, подписав соответствующий указ.