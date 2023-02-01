Песков заявил, что новый пакет помощи США Киеву ведет к эскалации
Новый пакет помощи Соединенных Штатов Киеву - это прямой путь к эскалации украинского конфликта, однако это не изменит хода событий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Да, это прямой путь к нагнетанию напряженности, к повышению уровня эскалации, мы это видим, это требует от нас дополнительных усилий. Но еще раз - это не изменит ход событий, специальная военная операция будет продолжаться», - сообщил Песков.
Ранее в Кремле выразили уверенность в правильности решения о начале специальной военной операции РФ на Украине. Согласно словам Пескова, СВО была необходима для защиты людей, которые проживают в Донбассе.
До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что американские танки Abrams, которые Соединенные Штаты собираются поставить Киеву, горят так же, как и остальные. Пресс-секретарь российского президента убежден, что многие эксперты понимают абсурдность идеи этих поставок.