Песков заявил, что новый пакет помощи США Киеву ведет к эскалации

Песков отметил, что новый пакет помощи США Украине не изменит ход событий, СВО будет продолжаться.

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Новый пакет помощи Соединенных Штатов Киеву - это прямой путь к эскалации украинского конфликта, однако это не изменит хода событий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, это прямой путь к нагнетанию напряженности, к повышению уровня эскалации, мы это видим, это требует от нас дополнительных усилий. Но еще раз - это не изменит ход событий, специальная военная операция будет продолжаться», - сообщил Песков.

Ранее в Кремле выразили уверенность в правильности решения о начале специальной военной операции РФ на Украине. Согласно словам Пескова, СВО была необходима для защиты людей, которые проживают в Донбассе.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что американские танки Abrams, которые Соединенные Штаты собираются поставить Киеву, горят так же, как и остальные. Пресс-секретарь российского президента убежден, что многие эксперты понимают абсурдность идеи этих поставок.