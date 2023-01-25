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В Кремле напомнили, что американские танки Abrams горят так же, как и остальные

Тимур Шерзад
12:35 25.01.2023
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что план усилить Украину танками - переоценка потенциала, который добавит украинским боевикам поставка этой бронетехники.
В Кремле напомнили, что американские танки Abrams горят так же, как и остальные
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что американские танки Abrams, которые хотят поставить Украине, горят так же, как и остальные. 

«Я убежден, что многие специалисты понимают абсурдность и этой идеи тоже. Просто по технологическим аспектам это такой план достаточно провальный, а главное, это явная совершенно переоценка того потенциала, который это добавит Вооруженным силам Украины», - добавил Песков. 

Дмитрий Песков подчеркнул, что реализация этих планов ударит прежде всего по европейским налогоплательщикам. При этом американцы, как заметил пресс-секретарь президента России, останутся «при своих», а то и смогут на всем этом нажиться.

Ранее сообщалось, что Испания присоединится к поставкам танков Leopard Украине после того, как Германия дала свое согласие на это. До этого о решении Шольца передать Киеву роту танков Leopard сообщил Spiegel.

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