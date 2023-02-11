Зеленеский уволил отвечавшего за тыловое обеспечение замкомандующего Нацгвардией

Украинский президент Владимир Зеленский уволил с должности заместителя командующего Национальной гвардией Руслана Дзюбу, отвечавшего за тыловое обеспечение и логистику. Соответствующий указ он подписал в субботу, 11 февраля.

«Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины», — говорится в документе.

Ранее после скандала с завышенными ценами на закупку продуктов питания подал в отставку заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов. Он отвечал за тыловое обеспечение вооруженных сил.

Также свои должности, в частности, покинули заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко и замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.