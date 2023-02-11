Зеленеский уволил отвечавшего за тыловое обеспечение замкомандующего Нацгвардией
Соответствующий указ украинский президент подписал в субботу.
Украинский президент Владимир Зеленский уволил с должности заместителя командующего Национальной гвардией Руслана Дзюбу, отвечавшего за тыловое обеспечение и логистику. Соответствующий указ он подписал в субботу, 11 февраля.
«Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины», — говорится в документе.
Ранее после скандала с завышенными ценами на закупку продуктов питания подал в отставку заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов. Он отвечал за тыловое обеспечение вооруженных сил.
Также свои должности, в частности, покинули заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко и замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.