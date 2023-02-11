В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зеленеский уволил отвечавшего за тыловое обеспечение замкомандующего Нацгвардией

Сергей Лебедев
23:59 11.02.2023
Соответствующий указ украинский президент подписал в субботу.
Зеленеский уволил отвечавшего за тыловое обеспечение замкомандующего Нацгвардией
Читайте нас на:

Украинский президент Владимир Зеленский уволил с должности заместителя командующего Национальной гвардией Руслана Дзюбу, отвечавшего за тыловое обеспечение и логистику. Соответствующий указ он подписал в субботу, 11 февраля.

«Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины», — говорится в документе.

Ранее после скандала с завышенными ценами на закупку продуктов питания подал в отставку заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов. Он отвечал за тыловое обеспечение вооруженных сил.

Также свои должности, в частности, покинули заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко и замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:52 В стране и мире
Число погибших от землетрясения в Сирии выросло до 1 408
20:47 В стране и мире
Видео
Крикалев об утечке на «Прогрессе МС-21»: нужно убедиться, что это не систематическая ошибка
20:12 В стране и мире
Количество погибших от землетрясения в Турции достигло 22 327 человек
19:00 В стране и мире
Видео
Вершинин: отношения РФ и ЕС находятся на нижайшей отметке
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Трещину в земле шириной более 200 метров в турецком Хатае сняли с коптера
Видео
Путин: на хамство нужно отвечать принципом «с волками жить - по-волчьи выть»
Зеленский в свитшоте встретился с королем Великобритании Карлом III
Журналист Херш: водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.