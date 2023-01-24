Причиной крушения вертолета в Броварах могла быть ошибка пилота

По данным одного из украинских изданий, вертолет летел в через густой туман на низкой высоте, из-за чего пилот не смог вовремя заметить многоэтажку.

© Фото: Roman Petushkov, XinHua, GlobalLookPress

Причиной крушения вертолета, в результате которого погибли высокопоставленные чиновники министерства внутренних дел Украины, могла быть ошибка пилота. Об этом сообщает одно из украинских изданий со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно опубликованным данным, трагедия могла произойти из-за тумана и не работавших красных фонарей на многоэтажке, которые были отключены из-за проблем с электроэнергией. Таким образом пилот не смог вовремя заметить здание и, подлетев к нему вплотную, дал резкий крен, после чего вертолет упал на находящийся неподалеку детский сад.

Напомним, что в момент катастрофы на борту находились глава МВД Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Они оба погибли. Всего крушение вертолета в Броварах унесло жизни 14 человек, среди которых один ребенок.

Среди возможных причин трагедии МВД Украины в первые часы после происшествия назвало диверсию, неисправность техники и нарушение правил безопасности.