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Глава МВД Украины погиб при крушении вертолета в Броварах на Украине

Елизавета Потейчук
11:22 18.01.2023
В результате крушения вертолета погибли 18 человек.
Глава МВД Украины погиб при крушении вертолета в Броварах на Украине
© Фото: brovary, telegram
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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский погиб в результате крушения вертолета в Броварах на Украине. Отмечается, что на борту воздушного судна находился и его заместитель Евгений Енин, который также стал жертвой авиакатастрофы.

«В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель, госсекретарь», - приводит ТАСС сообщение Национальной полиции Украины.

По данным РИА Новости, в ведомстве добавили, что авиакатастрофа унесла жизни 18 человек. На борту вертолета всего находилось девять человек. В настоящее время известно о 26 пострадавших, в том числе 12 детей, все они госпитализированы.

Ранее в Магаданской области вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа на борту совершил аварийную посадку в районе села Тахтоямск. Вертолет при посадке столкнулся с наземным объектом, перевернулся и загорелся.

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