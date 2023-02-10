Guardian: более 21 тысячи человек в Турции и Сирии погибли в результате землетрясения

Несмотря на то что землетрясение произошло в минувший понедельник, из-под обломков продолжают доставать живых людей.

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Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции и Сирии превысило 21 тысячу человек, сообщает Guardian. Шансов на то, что под завалами могут находиться живые люди, все меньше. Поэтому каждый подобный случай спасатели воспринимают как чудо.

Так, в Хатае спустя 95 часов заточения под обломками и бетонными плитами спасли семилетнюю девочку, пишет Anadolu. Пятью часами ранее в том же городе удалось спасти пятилетнюю девочку и ее отца. В наиболее пострадавшем от подземных толчков Кахраманмараше через 89 часов после землетрясения достали пятилетнюю девочку.

Аварийные бригады продолжают работать на месте трагедии, активно применяются поисковые собаки и специальное оборудование. На место ЧП ранее прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он осмотрел развалины, посетил пострадавших в палаточном лагере и пообещал выделить по $530 пострадавшим семьям.

Не останется безучастным и Всемирный банк, который готов выделить на восстановление Турции $1,78 млрд. Также в международной финансовой организации в четверг объявили о проведении ускоренной оценки ущерба, нанесенного мощными подземными толчками. Напомним, землетрясение произошло 6 февраля.