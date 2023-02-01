Совфед РФ одобрил закон о геномной регистрации для подозреваемых и осужденных

Действие документа распространяется в том числе и на лиц, которые попали под административный арест.

© Фото: Виктор Толочко, Sputnik, РИА Новости

Совет Федерации России одобрил закон, согласно которому все осужденные, обвиняемые и подозреваемые будут проходить обязательную геномную регистрацию.

Действие данного закона будет распространяться также на тех, кто попал под административный арест.

В настоящее время регистрация ДНК обязательна только для осужденных лиц, которые отбывают наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также для неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий.

В случае, если у осужденного или подозреваемого появляется право на реабилитацию, то в соответствии с законом их геномная информация уничтожается после того, как будет предоставлено решение суда о восстановлении соответствующего права.

Немногим ранее председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко предложила наложить мораторий до конца специальной военной операции на действие закона о госзакупках, который предусматривает контрактную систему. По данному вопросу будет подготовлено обращение в Правительство РФ.

До этого в Госдуме и Совете Федерации России поступило предложение распространить соцподдержку на всех вдов ветеранов боевых действий. По этому законопроекту, вдовы ветеранов боевых действий должны получать выплаты независимо от условий проживания.